Les Français continuent à sortir du confinement en ce long pont de l'Ascension, sur fond de données encourageantes sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Les conseils municipaux élus en mars entrent notamment en fonction et les cérémonies religieuses reprennent.

Au 12e jour de déconfinement, les chiffres restent à la baisse, mais les spécialistes demeurent prudents face à une maladie dont le temps d'incubation peut atteindre deux semaines. Vendredi, 1701 patients étaient en réanimation, soit 44 de moins en 24 heures. Un indicateur important de la lente baisse de la pression sur le système hospitalier.

Par ailleurs, Santé Publique France a comptabilisé 17'944 décès dans les hôpitaux (+74 depuis jeudi), portant le total depuis le 1er mars (maison de retraite incluses) à 28'289. Cependant, pour cause de long week-end de l'Ascension, les données concernant les Ehpad ne seront mises à jour que lundi.

Reprise des cultes

Autre signe rassurant, les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre dès ce samedi. Une satisfaction notamment pour l'épiscopat catholique qui s'était plaint du maintien d'une interdiction qui lui semblait discriminatoire, alors que les magasins pouvaient rouvrir. Le Conseil d'Etat avait ordonné lundi au gouvernement de lever dans un délai de "huit jours" l'interdiction totale de réunion de cultes.

Curés, pasteurs, rabbins, imams vont devoir s'assurer que les fidèles respectent la distanciation physique, portent un masque et se désinfectent les mains. A l'entrée de chaque lieu de culte, une personne devra réguler les flux.

La reprise des célébrations avec public avait d'abord été annoncée pour le 2 juin, avant qu'Edouard Philippe n'évoque le 29 mai, soit deux jours avant la Pentecôte.

L'Aïd el-Fitr, fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du Ramadan, aura lieu dimanche. Une fête traditionnellement célébrée par des grandes prières collectives. Avant publication du décret, le Conseil français du culte musulman avait rappelé que ces prières ne pourraient avoir lieu cette fois dans les mosquées.

Encore trop tôt

Les autorités jugent qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais certains scientifiques n'hésitent plus à dire que l'épidémie de Covid-19 est derrière nous, avec l'éventualité qu'une partie de la population soit immunisée.

Parmi ces scientifiques minoritaires mais de plus en plus nombreux, le controversé Pr Didier Raoult, mais aussi l'épidémiologiste Laurent Toubiana qui estime que l'épidémie a touché tous ceux qu'elle pouvait toucher.

"Une partie non négligeable de la population pourrait ne pas être sensible au coronavirus, parce que des anticorps non-spécifiques de ce virus peuvent l'arrêter", a-t-il expliqué à l'AFP.

Loisirs restreints

Dans ce contexte, les Français doivent s'organiser pour passer ce long week-end dans un rayon de 100 km autour de leur domicile, avec un accès restreint aux loisirs, maintien des gestes barrière et port du masque.

Si les plages et plans d'eau ont rouvert, c'est le plus souvent sans l'autorisation de s'asseoir ou de faire des châteaux de sable, encore moins de s'allonger pour bronzer. A Paris, parcs et jardins resteront fermés malgré les demandes réitérées de la maire socialiste Anne Hidalgo.

La vie démocratique reprend

Par ailleurs, Edouard Philippe a tranché et le second tour des municipales aura lieu le 28 juin dans les 5000 communes où il est nécessaire, même si cette décision est "réversible".

Dans les 30'000 communes où un seul tour aura suffi le 15 mars, les conseils municipaux entrent en fonction ce samedi pour élire les maires et les adjoints. Pour cause de crise sanitaire, il aura fallu deux mois pour mettre en place les nouvelles équipes.

Ainsi, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing (Nord). Il entend cumuler ses fonctions municipales et ministérielles, s'affranchissant ainsi de la règle non écrite, en vigueur depuis 1997, qui veut qu'un ministre ne peut pas être à la tête d'un exécutif local.

Enfin, parmi les secteurs ayant souffert de la crise sanitaire, l'édition se mobilise. Un collectif de plus de 600 éditeurs, auteurs et libraires a publié samedi une tribune adressée au chef de l'État afin qu'il agisse pour "sauver" la filière du livre, alors que le gouvernement dit travailler à un "plan de soutien", qui sera présenté en fin de semaine prochaine.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet