Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 février 2010 05:21 07. février 2010 - 05:21

Berne - La fuite des cerveaux vers la Suisse inquiète le ministre allemand de l'économie Rainer Brüderle. Berlin doit être attentif à ce phénomène et prendre des mesures pour récupérer ses ressortissants qui disposent d'un bon niveau de formation.

L'Allemagne perd du personnel qualifié, des scientifiques et autres personnes importantes, estime le ministre dans une interview à l'hebdomadaire alémanique "Sonntag". La situation de l'emploi "un peu meilleure", les impôts plus bas et les prestations sociales expliquent selon lui que des Allemands déménagent en Suisse.

Les conditions en Allemagne devraient donc être améliorées pour faire revenir ces personnes, estime Rainer Brüderle. Et de citer des structures trop rigides dans les hautes écoles allemandes, notamment en ce qui concerne la rémunération.

En 2008, 37,6% du personnel employé par les Hautes écoles helvétiques n'étaient pas suisses. Parmi les collaborateurs scientifiques et assistants, la moitié (50,3%) était composée d'étrangers, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ce taux atteignait 45% chez les professeurs. La plupart des employés étrangers des Hautes écoles étaient allemands.

Neuer Inhalt Horizontal Line