Après le Danemark, au tour de l'Eire de sécher à Tbilissi. Comme les Danois, les Irlandais ont été tenus en échec par la Géorgie (0-0) pour le plus grand bonheur de la Suisse.

Victorieuse 2-0 à Tbilissi en mars dernier, la Suisse possède ainsi deux points de plus que ses deux rivaux avant d'engager le fer à Copenhague ce samedi et mardi à Genève devant l'Irlande. Mais cette situation enviable peut toutefois s'altérer en cas de défaite devant le Danemark ce samedi et mardi à Genève face à l'Eire.

A Tbilissi, les Irlandais ont dû attendre la 95e minute et une tête de Shane Duffy pour alerte enfin le gardien Giorgi Loria. Dominé le plus souvent, ils ont livré une rencontre bien pauvre. Ce nul ne les lèse en aucune manière.

Mike McCarthy a sans doute trop tardé avant de lancer dans la bataille le néophyte Aaron Connolly (19 ans), auteur d'un doublé samedi dernier avec Brighton contre Tottenham. Introduit à la 79e, le teenager a réussi une belle percée sur le flanc gauche mais sans pouvoir cadrer sa frappe sur l'une des rares attaques qui a déséquilibré la défense adverse.

Neuer Inhalt Horizontal Line