Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 23:53 15. juin 2018 - 23:53

Un convoi de chantier a déraillé vendredi peu avant 17h00 à la gare ferroviaire de Winterthour (ZH) provoquant de fortes perturbations. Il n'y a pas de blessé. Le dérangement devrait durer au moins jusqu'à samedi à midi.

La cause de l'accident n'est pas encore connue, a indiqué à Keystone-ATS Raffael Hirt, porte-parole des Chemins de fer fédéraux (CFF). En déraillant, le convoi a probablement endommagé des mâts de caténaires et arraché la ligne de contact.

Cet incident majeur a fortement perturbé les déplacements des pendulaires en ce début de week-end. Il y a eu de nombreux retards et de suppressions de trains.

La gare de Winterthour n'était, vendredi soir, ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte. Les trains EC étaient détournés entre Zurich et St. Margrethen et ne s'arrêtaient pas à l'aéroport de Zurich, Winterthour, Wil (SG), Gossau (SG) et St-Gall.

Les trains InterCity entre Zurich-St-Gall, Zurich-Wil et Zurich-Oberwinterthour étaient supprimés, tout comme de nombreux InterRegio au départ et arrivant à Zurich. Un service de bus de remplacement a été mis en place.

Neuer Inhalt Horizontal Line