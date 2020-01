La gauche tessinoise a déposé un second référendum au niveau communal contre le crédit nécessaire pour sauver l'aéroport de Lugano-Agno. Validé en novembre par les élus municipaux de Lugano, ce dernier conditionne l'aide du canton.

La gauche lance deux référendums parce que la commune de Lugano et le canton du Tessin vont les deux ouvrir leur bourse pour venir en aide à l'aéroport de Lugano-Agno. Elle estime de plus que l'argent public devrait plutôt être investi dans des moyens de transport écologiques et non dans un aéroport, qui n'est plus rentable.

Les 3838 signatures, récoltées par le PS, les Verts et le parti communiste ont été remises lundi au siège du conseil municipal de Lugano au Palazzo Civico. L'exécutif de Lugano souhaite maintenir l'exploitation de l'aéroport pendant au moins un an.

Le conseil municipal de Lugano a approuvé trois prêts le 25 novembre dernier: un premier de 3,6 millions de francs pour la recapitalisation de Lugano Airport SA (LASA). Un deuxième de 1,38 million doit couvrir les pertes jusqu'à la fin de l'année. Le troisième s'élève à 780'000 francs et doit couvrir 60% des pertes prévues en 2020.

Deux référendums

Le 7 janvier, le PS, les Verts et le MPS (Movimento per il socialismo) ont déjà soumis un référendum au niveau cantonal contre le sauvetage de l'aéroport tessinois, muni de 8372 signatures.

Le Grand Conseil tessinois avait approuvé le 4 novembre dernier une augmentation de la participation dans LASA et une recapitalisation de l'entreprise à hauteur de 2,4 millions de francs. Les députés se sont aussi prononcés en faveur d'un montant de 920'000 francs pour couvrir les pertes jusqu'à la fin de l'année et d'une ligne de crédit pour une contribution annuelle de 520'000 francs jusqu'en 2024.

Faillite

Depuis le départ de la compagnie aérienne Darwin fin 2017, l'aéroport se trouve en grande difficulté. Entretemps, la compagnie slovène Adria Airways a également fait faillite. Fin septembre, elle a cessé de desservir Lugano au départ de l'aéroport de Zurich en tant que partenaire de Swiss.

Avec la faillite de la compagnie, les vols entre Lugano et Zurich ont été interrompus. Swiss et les CFF proposent depuis le 16 octobre un "vol" entre la gare de Lugano et l'aéroport de Zurich.

Neuer Inhalt Horizontal Line