Ce contenu a été publié le 18 mars 2011 17:17 18. mars 2011 - 17:17

La crise économique et financière a freiné la globalisation. Il s'agit du premier repli significatif de ce processus depuis les années 1970, selon une étude du KOF, l'institut de recherches conjoncturelles de l'EPFZ.

La Suisse passe du 4e au 5e rang du classement 2010 des pays les plus fortement globalisés, selon l'indice du KOF publié vendredi qui mesure le degré d'intégration à l'économie globale de 156 pays au travers de 23 variables. La Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède la devancent.

La Suisse arrive en tête sur le plan social. Aux niveaux politique et économique, elle se classe respectivement aux 13e et 24e places.

En considérant l'ensemble des aspects, le plus grand bond provient du Brunei: ce petit Etat d'Asie du Sud-Est a progressé du 68e au 38e rang. A l'inverse, les plus forts reculs reviennent aux Antilles néerlandaises et à la Chine, qui se situe à la 92e place.

La Guinée équatoriale, la République de Kiribati et les îles Salomon dans l'océan Pacifique, ainsi que la Birmanie ferment la marche.

Pour chaque pays, l'indicateur du KOF tient compte d'indicateurs aussi divers que le montant des investissements directs étrangers, la diffusion de l'information et des idées ou encore le degré de coopération avec les autres Etats. Les données ont été observées sur la période 1970-2008.

