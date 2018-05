Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 mai 2018 12:33 14. mai 2018 - 12:33

Le clip vidéo de la chanson fait finalement disparaître les supposées frontières entre les Suisses et les immigrés dans un concert final (photo symbolique).

Une chanson folklorique traditionnelle au texte revisité pour lutter contre le racisme ordinaire: la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme lance une nouvelle campagne Outre-Sarine. Le clip vidéo exprime la diversité culturelle de la Suisse et ses malentendus.

La chanson revisitée s'intitule "#Ausländler", mélange de "Ausländer" ("étranger") et "Ländler" (musique folklorique suisse). Interprétée par le chanteur soul Max Urban et un groupe composé de musiciens ayant des racines dans le monde entier, elle réinterprète la chanson traditionnelle "Schacher Seppli".

"#Ausländler" constitue une déclaration musicale contre le racisme ordinaire sous toutes ses formes, indique lundi la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA). Le clip représente symboliquement la vie quotidienne de deux membres du groupe de musiciens. Il aborde des malentendus et fait disparaître les supposées frontières entre les Suisses et les immigrés lors d'un concert final.

Petite-fille d'Otto Wolf, l'auteur du traditionnel "Schacher Seppli", Irene Froelicher, se réjouit de cette revisite. "Mon grand-père aurait certainement beaucoup aimé '#Ausländler", confie-t-elle, citée dans le communiqué de la GRA. "Il s'est engagé durant toute sa vie pour des gens qui étaient désavantagés sous n'importe quelle forme."

Trouver un logement ou un emploi est trop souvent un chemin parsemé d'embûches, lorsque l'on porte un nom étranger, même si l'on a grandi en Suisse et parle le suisse allemand, rappelle la GRA. Le racisme ordinaire apparaît plus subtilement que la diffamation verbale, mais il implique la discrimination ou l'exclusion au quotidien, en raison de la couleur de peau, des origines, de la culture ou de la religion.

www.gra.ch/fr/auslaendler

Neuer Inhalt Horizontal Line