La grippe saisonnière continue sa propagation en Suisse, avec 215 consultations pour 100'000 habitants la semaine dernière. Les enfants sont les plus affectés par l'épidémie. La Suisse centrale, Berne et Fribourg sont particulièrement touchés.

Durant la quatrième semaine de janvier, 151 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 27,2 cas d'affections grippales pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 215 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants, a précisé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site internet.

Le seuil épidémique saisonnier de 69 cas d'affections grippales pour 100'000 habitants est dépassé depuis la deuxième semaine de janvier. La grippe est désormais répandue ou largement répandue dans toutes les régions du pays.

L'incidence est la plus élevée dans les classes d'âge jusqu'à 14 ans. Les plus de 65 ans sont les moins affectés. La tendance est ascendante partout et pour toutes les classes d'âge.

