Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 novembre 2009 02:51 28. novembre 2009 - 02:51

Bogota - La guérilla colombienne des FARC a gagné du terrain depuis le début de l'année 2008, avec une hausse de 25% de ses opérations, affirme un rapport publié cette semaine à Bogota. Ces conclusions montrent les limites de la politique du président Alvaro Uribe.

La politique de "sécurité démocratique" (choisie par le président et qui privilégie la recherche d'une victoire militaire) a atteint un plafond en termes de résultats militaires, indique ce rapport de la Corporation Nuevo Arco Iris, un observatoire du conflit colombien.

Selon cette étude, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont mené 1429 opérations entre janvier et le 20 octobre, soit 25% de plus qu'en 2008. La guérilla marxiste reste présente sur 50% du territoire (une diminution de 45% par rapport à l'année 2002) et ses actions touchent 40% de la population colombienne.

Sur le terrain, la guérilla a également plus souvent recours aux mines antipersonnel, utilisées de manière défensive et à des engins explosifs qu'elle place au bord des routes et déclenche à distance, note Nuevo Arco Iris. Depuis le début de l'année, 383 champs minés ont été découverts, contre 231 en 2008.

Après les victoires de l'année 2008 - notamment le sauvetage par l'armée de quinze des plus précieux otages de la guérilla, dont la Franco-colombienne Ingrid Betancourt - le rapport met le gouvernement en garde contre "tout triomphalisme", alors que le conflit semble "s'enliser".

Neuer Inhalt Horizontal Line