La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et le scénario d'un Brexit sans accord ont affecté le commerce maritime en 2018. Celui-ci n'a progressé que de 2,7%, moins que l'année précédente, a fait remarquer mercredi à Genève l'ONU.

"C'est un avertissement" sur l'effet négatif de politiques nationales sur le commerce maritime et le "développement de tous", a affirmé le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Mukhisa Kituyi. Outre le ralentissement économique, les tensions politiques ont provoqué des difficultés.

Et le commerce maritime se prépare à une augmentation des coûts de carburant en raison d'une nouvelle réglementation prévue dès janvier prochain pour diminuer l'impact environnemental de la branche. La CNUCED s'attend à une croissance annuelle moyenne de 3,4% dans les cinq prochaines années, mais la situation reste incertaine.

Trafic portuaire ralenti

Le trafic portuaire mondial a aussi ralenti. Celui de porte-conteneurs s'est seulement étendu de 4,7%. Le volume de conteneurs a augmenté de 2,6%, largement moins que la progression en 2017. La capacité d'approvisonnement s'est elle appréciée de 6%. Pour la première fois, les volumes du commerce maritime ont atteint 11 milliards de tonnes.

Les navires propulsés par du gaz naturel, plus propre, ont obtenu des avancées assez importantes. En revanche, les économies les plus vulnérables sont menacées, notamment en raison de l'écart de connectivité avec les pays les plus riches.

Le changement climatique et les nouvelles technologies ont un impact sur la branche, affirme le directeur en charge de ces questions à la CNUCED Shamika N. Sirimanne. Certaines prestations dans les acheminements de conteneurs sont en consolidation alors que d'autres composantes étendent leurs activités. Des acteurs souhaitent une assistance des gouvernements pour atteindre des bateaux neutres en terme d'émissions de gaz à effet de serre, selon l'ONU.

