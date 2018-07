Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2018 09:58 05. juillet 2018 - 09:58

Le marché suisse de l'emploi continue à s'améliorer, selon le baromètre Swiss Job Market Index d'Adecco publié jeudi en partenariat avec l'Université de Zurich.

Comme lors des trimestres précédents, l'informatique est la plus prisée.

Le bond des offres d'emplois sur un an s'y établit à 24%. Les places à repourvoir dans l'organisation et le management (+23%) prennent aussi l'ascenseur.

Les auteurs de l'étude expliquent l'évolution dans ces secteurs par l'optimisation des processus et l'automatisation en cours dans les entreprises. "Le personnel ayant des compétences en informatique et en management est très recherché", souligne dans le communiqué Nicole Barth, directeur général d'Adecco Suisse.

Le secteur de l'industrie et des transports enregistre également une nette augmentation (+13%). Elle est due surtout à la hausse de la demande pour le personnel technique qualifié, notamment dans la métallurgie, le secteur des machines et l'électronique.

Le renforcement de la demande est le plus fort dans la région lémanique, et ce pour le troisième trimestre consécutif. Les offres d'emploi y ont encore augmenté de 7% par rapport au premier trimestre de l'année. Et sur douze mois, elles bondissent de 20%.

Pour la région zurichoise, l'augmentation se situe à 6% sur douze mois, à 3% en Suisse orientale et à 4% dans l'Espace Mitteland. L'augmentation dans l'agglomération zurichoise est particulièrement significative car cette région fournit environ un tiers de l'ensemble des offres d'emplois.

Les difficultés du secteur des médias se manifestent clairement dans ce nouveau baromètre. Ainsi, pour ce dernier relevé, les offres d'emplois du secteur de la presse ne pèsent plus assez lourd pour intervenir dans les calculs de l'indice.

Celui-ci a été calculé sur la base du dépouillement des offres d'emploi publiées dans 90 journaux et annonceurs, d'une douzaine de sites internet et de 1300 sites d'entreprises.

Neuer Inhalt Horizontal Line