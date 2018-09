Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2018 12:38 27. septembre 2018 - 12:38

Le Conseil d'Etat neuchâtelois confirme la fermeture en 2021 du site neuchâtelois de la Haute école de musique de Genève (HEM-NE). L'initiative lancée pour le maintien d'une formation musicale professionnelle n'aura pas d'impact sur la décision du gouvernement.

Les modalités de dénonciation de la convention sur la Haute école de musique ont été arrêtées entre le Département de l'éducation et de la famille et son homologue genevois, annonce jeudi le canton de Neuchâtel. L'offre ne sera plus dispensée sur le site neuchâtelois au terme de l'année académique 2020-2021.

Pour le gouvernement, l'initiative populaire "Pour le maintien d'une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel" n'a aucune influence sur sa décision. Mais il précise que la fermeture de la HEM-NE ne compromet pas la réalisation des objectifs de l'initiative qui est sur le point d'aboutir.

Rédigée sous forme d'une proposition générale, l'initiative entend maintenir une formation musicale professionnelle accréditée qui délivre des titres de Bachelor et de Master. Le texte n'exige pas le maintien des structures actuelles, estime l'exécutif.

Le Conseil d'Etat précise que cette fermeture ne concerne en aucun cas le Conservatoire de musique neuchâtelois. Il avait annoncé en fin d'année dernière la fermeture en 2021 de l'antenne neuchâteloise de la HEM dans le cadre du plan de législature 2018-2021 afin de réaliser des économies.

Neuer Inhalt Horizontal Line