Plus de cent personnes ont péri dans l'accident d'un Boeing 737 qui s'est écrasé vendredi peu après son décollage de La Havane, à Cuba, rapporte la télévision publique cubaine. Seules trois femmes, admises dans un état grave à l'hôpital, ont survécu à la catastrophe.

"Un regrettable accident aérien est survenu. Les nouvelles ne sont pas encourageantes. Il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes", a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel, arrivé très rapidement sur le site de la catastrophe.

Un employé de l'hôpital a indiqué qu'une quatrième victime avait été admise à l'hôpital, mais qu'elle était décédée en raison d'importantes brûlures et contusions.

L'appareil, qui assurait une liaison intérieure vers Holguin, lieu touristique connu pour ses plages, transportait 104 passagers, dont cinq enfants, et neuf membres d'équipage. Les nationalités des passagers n'ont pas été établies dans l'immédiat. Mais d'après le gouvernement mexicain, cinq membres d'équipage - deux hommes et trois femmes - étaient mexicains.

Selon la directrice du transport aérien l'appareil, un Boeing 737-201, était loué par Cubana de aviacion à la compagnie mexicaine Global aerolineas Damojh. Le gouvernement mexicain a indiqué sur son site internet que l'avion avait été construit en 1979 et était en service depuis 39 ans.

Crash peu après le décollage

Le Boeing s'est écrasé à 12h08 locales (16h08 en Suisse) dans un champ de culture de patates douces après avoir traversé une aire boisée à proximité de l'aéroport, à environ 200 mètres de zones habitées, dans une région située à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, selon les autorités.

D'après des sources aéroportuaires et des témoins, il s'était écrasé peu après son décollage, au moment de prendre son premier virage. L'avion a percuté le sol entre les quartiers de Boyeros et de Santiago de Las Vegas, dans le sud de la capitale cubaine.

"J'étais en train de vendre de la bière et du pain lorsque tout à coup, on a vu l'avion basculer et tomber. Nous étions tous stupéfaits", a déclaré à l'AFP José Luis, un employé de 49 ans qui travaille dans un petit supermarché situé à 300 mètres du site du drame.

L'incendie, qui s'est déclaré après l'accident, a été éteint et les équipes de secours ont entamé leur travail d'identification des corps, a ajouté le chef de l'Etat. Un journaliste de l'AFP a pu observer que l'appareil avait été presque entièrement détruit. La télévision d'Etat a montré des images de secouristes évacuant des passagers aux vêtements déchirés et ensanglantés sur des brancards.

Identification des corps

Le président cubain a précisé que l'aéroport était resté ouvert malgré l'accident.

Plusieurs médecins, comme José Luis Castellano, se sont spontanément rendus sur les lieux pour prêter main forte aux secouristes. "C'est très douloureux d'arriver ici et de voir les cadavres, ces gens. C'est impressionnant, très impressionnant", commentait ce dernier à l'AFP.

"Les corps sont en train d'être identifiés. Le ministère des transports a mis en place une commission pour enquêter sur les faits et maintenant (...) Nous allons lancer toutes les investigations pertinentes et nous communiquerons les informations à la population dès que nous les obtiendrons", a déclaré le président cubain.

Arrivés sur les lieux de l'accident à bord de trois autobus, les proches des victimes ont été conduits à l'écart des journalistes, dans un bâtiment de l'école d'aviation Fernando Alvarez.

Le précédent crash survenu à Cuba date d'avril 2017, lorsqu'un avion de transport des Forces armées de fabrication russe s'était écrasé avec huit hommes à son bord dans une région montagneuse de l'ouest.

