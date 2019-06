Le 21 juin est la journée la plus longue de l'année. Le soleil s'est levé à 5h29 à Bargen (SH), le point le plus septentrional de Suisse (photo prétexte).

L'été astronomique débute vendredi avec le solstice d'été: le soleil atteint son éloignement maximal de l'équateur à 17h54, ce qui correspond au jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord.

A la frontière septentrionale de la Suisse, la journée dure exactement 16 heures, a précisé vendredi SRF Meteo: à Bargen (SH), le soleil s'est levé à 5h29 et se couche à 21h29. Au point le plus méridional, à Chiasso (TI), le laps de temps entre le lever et le coucher du soleil ne dure que 15 heures et 44 minutes.

La journée ressentie est toutefois beaucoup plus longue aux deux endroits en raison de l'aube et du crépuscule. Si on les ajoute, il fait jour à Schaffhouse pendant 17 heures et 22 minutes et à Chiasso 17 heures et une minute.

Plus on se rend au nord, plus les journées s'allongent: dans la capitale norvégienne Oslo, 18 heures et 50 minutes se passent entre le lever et le coucher du soleil.

Soleil de minuit

Au nord du cercle polaire, le soleil ne se couche plus: on parle de jour polaire ou soleil de minuit. A Tromsö, toujours en Norvège, il dure du 20 mai au 22 juillet. Au Cap Nord, le soleil de minuit dure même du 14 mai au 29 juillet, soit pendant deux mois et demi.

Si on se dirige vers l'équateur en revanche, le 21 juin dure plus ou moins douze heures, comme les 364 autres jours de l'année.

