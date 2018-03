Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 février 2018 00:10 28. février 2018 - 00:10

En décembre, une enquête révélait que 2,4 millions d'Américains étaient désormais dépendants aux opiacés. Cette catégorie de stupéfiants englobe à la fois des médicaments antidouleur délivrés sur ordonnance et l'héroïne, souvent mélangée à des substances de synthèse (image symbolique).

Le ministère américain de la Justice a ouvert la voie mardi à des plaintes visant directement les fabricants et distributeurs d'opiacés. Ces derniers sont accusés d'avoir encouragé la surconsommation qui provoque la mort de milliers de personnes chaque année.

En décembre, une enquête du Conseil économique de la Maison Blanche (CEA) révélait que 2,4 millions d'Américains étaient désormais dépendants aux opiacés. Cette catégorie de stupéfiants englobe à la fois des médicaments antidouleur délivrés sur ordonnance et l'héroïne, souvent mélangée à des substances de synthèse.

"Plus de 50'000 Américains sont morts d'une overdose de drogue en 2015 dont 63% (33'091) en raison des opiacés. Le problème s'aggrave à un rythme alarmant avec un doublement des décès par opiacés en dix ans et un quadruplement en seize ans", avaient alerté les membres du CEA. Le ministre de la Justice Jeff Sessions a indiqué mardi que 180 Américains mourraient d'overdose chaque jour.

"Cette crise a diminué l'espérance de vie (des Américains) en 2015 et en 2016 pour la première fois depuis des décennies", a-t-il commenté. Il a ajouté que l'overdose était la cause principale des décès des moins de 50 ans aux Etats-Unis.

Centaines de plaintes

Le ministre a créé un groupe de travail chargé d'examiner toutes les plaintes d'Etats et locales contre les fabricants d'opiacés pour déterminer quelle aide pourrait être apportée aux plaignants.

Ce groupe de travail s'appuiera sur tous les outils déjà existants comme une "unité" spéciale mise en place en août 2017 pour rassembler les preuves de prescriptions abusives. Il travaillera aussi en étroite collaboration avec le ministère de la Santé.

Dans le cadre de ce groupe, le ministère de la Justice va par ailleurs déclarer "d'intérêt national" une procédure consistant à rassembler au niveau fédéral les centaines de plaintes déposées dans différentes juridictions à l'encontre des fabricants et distributeurs d'opiacés.

Le 23 janvier, la ville de New York a déposé plainte devant la Cour suprême de l'Etat de New York contre les sociétés Purdue Pharma, Teva, Cephalon, Johnson&Johnson et Janssen. Certains économistes ont fait état d'un triplement des prescriptions d'opiacés ces vingt dernières années.

"Urgence de santé publique"

A titre d'exemple, les laboratoires ont livré 780 millions de comprimés en six ans en Virginie occidentale, un Etat de 1,8 million d'habitants dont le taux de décès par overdoses d'opiacés a bondi de 17% en 2015. Fin octobre, le président Donald Trump a décrété la crise des opiacés "urgence de santé publique".

