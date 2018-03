Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2018 16:28 12. février 2018 - 16:28

Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland recherche les traces d'une dame qui aurait aujourd'hui pas moins de 152 ans. Née le 18 juillet 1865 à St-Imier (BE), de domicile inconnu, Pauline Emma Sunier a tout simplement disparu.

C'est le Journal du Jura qui relate l'affaire lundi. L'avis signé par la présidente du Tribunal régional Agnès Schleppy est paru dans la Feuille officielle du Jura bernois le 7 février dernier.

La procédure de recherche a été engagée en vertu de l'article 550 alinéa 1 du Code civil, qui stipule: "La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans."

C'est le deuxième point qui motive la recherche engagée, à savoir que Pauline Emma Sunier est plus que centenaire et que l'on ne dispose d'aucune information sur son sort. Toute personne pouvant donner des nouvelles de cette dame est appelée à se faire connaître le plus rapidement possible, mais au plus tard jusqu’au 31 janvier 2019, précise l'avis publié dans la feuille officielle.

