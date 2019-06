Le gouvernement espagnol souhaite donner à l'ex-dictateur une sépulture plus discrète (Photo prétexte).

La Cour suprême espagnole a décidé mardi de suspendre à titre conservatoire l'exhumation de la dépouille du dictateur Francisco Franco de son mausolée. Elle veut donner du temps pour que le recours en justice de la famille puisse être examiné sur le fond.

L'exhumation était prévue lundi prochain par le gouvernement socialiste. Elle est au centre d'un bras de fer judiciaire entre ce dernier et les descendants du dictateur qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer de 1939 à 1975.

Franco est enterré dans un mausolée pharaonique près de Madrid. Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez veut réinhumer l'ex-dictateur dans un lieu plus discret, le cimetière du Pardo à Madrid.

La Cour suprême a indiqué dans un communiqué que l'une de ses chambres a "décidé de suspendre à titre conservatoire l'exhumation des restes de Francisco Franco Bahamonde qui devait avoir lieu le 10 juin". Cette décision a été prise à l'unanimité.

Pour la plus haute instance judiciaire espagnole, cette suspension a pour but d'éviter le "préjudice" qui pourrait être causé à la famille du dictateur. Elle doit aussi éviter à l'Etat de devoir ramener la dépouille là où elle se trouve actuellement, si le recours des descendants de Franco était in fine accepté.

Neuer Inhalt Horizontal Line