Daniele Rugani et Blaise Matuidi sont guéris. Les deux joueurs de la Juventus avaient été testés positif au Coronavirus.

"Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, comme prévu par le protocole, un double contrôle avec le test pour le coronavirus-Covid 19. Les examens se sont révélés négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne doivent plus rester en isolement à leur domicile", a indiqué la Juventus sur son site.

Daniele Rugani avait été le premier footballeur de Série A testé positif au nouveau coronavirus, le 12 mars. Blaise Matuidi avait lui été testé positif le 17 mars. La Juventus en revanche ne dit rien sur son attaquant Paulo Dybala, testé positif le 21 mars.

