Ce contenu a été publié le 13 mai 2018 22:53 13. mai 2018 - 22:53

La Juventus a cueilli son septième titre de rang. A Rome face à la Roma, les Piémontais ont obtenu le point qui leur assure mathématiquement ce nouveau "Scudetto".

Ce 0-0 leur permet de laisser Napoli à distance, un Napoli qui a fait le travail à Gênes face à la Sampdoria (2-0). Mais ce titre de la Juventus était acquis pratiquement depuis deux semaines avec une journée complètement folle marquée par le miracle de San Siro face à l'Inter (3-2) et la défaite 3-0 du Napoli à Florence.

Comme mercredi lors de la finale de la Coupe d'Italie remportée devant le Milan AC sur cette même pelouse de Rome, Stephan Lichtsteiner est resté sur le banc. Le capitaine de l'équipe de Suisse demeure malgré tout l'un des artisans de cette série magnifique de sept titres de rang. Il fut, en effet, déjà de la partie lors de la saison 2011/2012 avec la "vieille dame" qu'il quittera cet été.

Cette journée a également souri à un autre pilier de l'équipe de Suisse. Après une série de 14 matches sans victoire, Valon Behrami et l'Udinese se sont imposés 1-0 à Vérone pour faire un pas sans doute décisif vers le maintien. Avant la dernière journée et la venue du Bologne de Blerim Dzemaili, l'Udinese compte deux points d'avance sur Crotone et la SPAL, les deux autres équipes qui se battent pour ne pas accompagner Verona et Benevento en Série B.

