Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juillet 2018 10:29 16. juillet 2018 - 10:29

La Juventus et Turin ont chaudement accueilli l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, venu du Real Madrid et qui doit passer lundi les visites médicales et signer officiellement son contrat.

Arrivé dimanche, une journée plus tôt que prévu et prenant à contre-pied ses tifosi et les médias, car il n'était attendu que lundi matin à Turin, Cristiano Ronaldo a trouvé un centre-ville rempli de plusieurs milliers d'affiches proclamant "bem-vindo", "bienvenue" en portugais.

Lundi matin, en arrivant au siège de la Juve où il doit passer les examens médicaux, le Portugais, entouré de plusieurs gardes du corps, a été accueilli par des centaines de tifosi déchaînés et a mis plusieurs minutes à gagner la porte d'entrée.

"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo", scandaient les supporters, entamant par la suite une chansonnette "Ronaldo apporte-nous la Ligue des champions".

L'attaquant visitera ensuite les installations de la Juve puis une conférence de presse de présentation est prévue à 18h30, après quoi le champion d'Europe 2016 avec le Portugal devrait repartir pour poursuivre ses vacances.

Selon les médias italiens, il ne devrait rejoindre le reste de l'équipe qu'à la fin du mois de juillet lorsqu'elle se trouvera en tournée aux Etats-Unis.

Neuer Inhalt Horizontal Line