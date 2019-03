La très traditionnelle Landsgemeinde annuelle d'Appenzell Rhodes-Intérieures sera pour la première fois retransmise en direct sur internet. L'assemblée populaire, qui se tiendra le 28 avril, sera visible sur le site du canton.

Le gouvernement a donné son accord à ce projet pilote, a communiqué vendredi la chancellerie. La société chargée de l'enregistrement et de la diffusion des images est la même qui retransmet déjà la Landsgemeinde de Glaris. Comme l'an dernier, les discussions seront à nouveau traduites en langue des signes sur la Landsgemeindeplatz.

Les premières Landsgemeinde ont été introduites dans les cantons d'Uri en 1231, de Schwyz en 1294 et d'Unterwald en 1309, selon le Dictionnaire historique de la Suisse. Aujourd'hui, elles n'existent au niveau cantonal plus qu'à Appenzell Rhodes-Intérieures et à Glaris. Celle de Glaris aura lieu le 5 mai.

