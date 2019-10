La Liberté s'attaque au problème du manque d'intérêt chez les jeunes pour la lecture des journaux. Le quotidien fribourgeois s'associe à la Banque cantonale de Fribourg (BCF) pour développer de nouvelles habitudes en la matière.

La Liberté se fixe des objectifs ambitieux: développer de nouvelles habitudes de lecture chez les jeunes et leur mettre à disposition une information de qualité. Une opération de sensibilisation vient d'être lancée sous l'appellation "choisis ton actu", indique un communiqué publié mardi.

"La démarche vise à promouvoir la consommation d’une information de qualité produite localement auprès des étudiants du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise", explique le quotidien édité à Fribourg depuis 1871. La collaboration entre La Liberté et la BCF est prévue sur trois ans.

Faire lire 30'000 étudiants

Le projet doit permettre chaque année à plus de 30'000 étudiants d’accéder aux contenus du quotidien via son application mobile, et ce pour la durée de leurs études. Ainsi, depuis quelques jours, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement de niveau post-secondaire peut activer un compte personnel.

L'étudiante ou l'étudiant obtient alors gratuitement des crédits lui assurant de consulter chaque mois quinze articles réservés aux abonnés. La démarche vient compléter une campagne de communication, déjà déployée, pour amener les étudiants à s’interroger sur leur manière de consommer l’information.

