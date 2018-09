Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 septembre 2018

Le BLS a transporté plus de personnes au premier semestre cette année qu'entre janvier et juin 2017. L'extension des horaires entre Brigue (VS) et Domodossola (I) et le transport automobile au Simplon en sont les causes.

Sur les six premiers mois de l'année, 29,5 millions de personnes ont voyagé avec la compagnie ferroviaire bernoise sur une distance totale de 501,2 millions de kilomètres, a annoncé l'entreprise dans un communiqué adressé lundi.

Le BLS assure le trafic régional ferroviaire au Simplon depuis la fin 2016. Il a depuis triplé le nombre de trains journaliers transitant par le tunnel.

Selon la compagnie, le transport auto se développe de manière réjouissante, avec 674'000 véhicules transportés pour le premier semestre 2018. Cette augmentation de 12,7% est notamment due à l'inauguration de la ligne de transports de chargements automobiles entre Brigue et Iselle.

Travaux au Lötschberg

Pour le deuxième semestre, le BLS s'attend à un recul du nombre de passagers lié au transport autos au Lötschberg. L'assainissement du tunnel de faîte ayant commencé en août en est la cause. En conséquence, le nombre de trains du transport autos a diminué entre Goppenstein et Kandersteg.

Les bénéfices du groupe pour le premier semestre 2018 se montent à 19,1 millions de francs, soit 31,9% de plus que l'année précédente. Les dépenses ont également été plus élevées que prévu, note le BLS. La compagnie prévoit cependant un équilibrage dès le deuxième semestre de cette année. D'autres bénéfices sont également attendus, dus à la répartition définitive des recettes des billets pour l'année 2017.

