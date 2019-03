La Maison olympique, nouveau siège du CIO, est quasiment prête à accueillir les quelque 600 employés de l'institution à Lausanne.

"L'ensemble du personnel déménagera à la fin mai", a souligné Marie Sallois, directrice du développement de l'organisation, de la marque et de la durabilité au sein du CIO, mardi lors d'un point-presse.

"Une cinquantaine de personnes y déménageront déjà début mai", a précisé Mme Sallois, en charge du projet depuis désormais près de six ans. "Nous travaillions sur quatre sites différents depuis une dizaine d'années, ce qui engendrait des difficultés opératoires. Cela faisait du sens pour nous d'investir dans un actif immobilier qui serait notre propriété", a-t-elle lâché.

Le CIO peut se féliciter d'avoir largement respecté son budget. "Nous avions une enveloppe globale de 200 millions de francs. Alors que le déménagement est proche, le coût total est de 145 millions", s'est réjouie Marie Sallois. "Heureusement, nous avions prévu des imprévus", a-t-elle souri, rappelant que le CIO a été contraint de déconstruire son ancien siège et a dû faire face à des fouilles archéologiques ayant permis la découverte d'un ancien port romain.

Un site avant tout institutionnel

La nouvelle bâtisse, située dans le Parc Louis Bourget à Vidy, a été imaginée par le bureau d'architecture danois 3XN. Ses points forts visuels sont sa transparence - due à des façades entièrement vitrées -, qui offre une vue imprenable sur le Léman, ainsi que son escalier principal de cinq double volées, en référence aux cinq anneaux olympiques du Baron Pierre de Coubertin.

"Ce bâtiment pourrait devenir une attraction touristique", a d'ailleurs expliqué Marie Sallois. "Mais on veut continuer à amener le grand public au Musée olympique. Le nouveau site est avant tout institutionnel. Et il constitue un nouveau point d'intérêt pour le public, qui aura l'occasion de prendre des photos depuis l'extérieur avec une vue imprenable", a-t-elle souligné.

Monsieur Tout-le-monde n'aura donc pas l'opportunité de découvrir véritablement de l'intérieur cette Maison olympique. Son inauguration officielle est prévue le 23 juin, date qui marquera également le 125e anniversaire de la fondation de l'institution par Pierre de Coubertin. "C'est la famille olympique qui sera de la partie le 23 juin", a souligné Marie Sallois.

D'autres événements sont prévus, avec notamment une journée portes ouvertes à la mi-septembre. "Mais il aurait été trop compliqué d'un point de vue sécuritaire de permettre au public d'accéder librement au bâtiment, dans lequel 600 personnes travailleront", a précisé Mme Sallois, cheville ouvrière d'un projet qui a vu le jour dans un parc public très prisé des Lausannois comme des touristes.

Le développement durable

Quel fut le plus grand défi autour de ce projet? "On a dû combiner de nombreux critères, dont la création d'un espace de collaboration, d'un espace de travail flexible qui soit aussi iconique. Tout cela en visant les plus grandes certifications de développement durable et en s'implantant parfaitement dans le parc", a encore expliqué Marie Sallois.

Le développement durable est d'ailleurs l'un des principaux chevaux de bataille du CIO. La Maison olympique en est un symbole avec ses panneaux solaires - qui représentent une colombe se posant sur le parc -, le pompage de l'eau du lac et l'utilisation de pompes à chaleur notamment. Les matériaux des anciens bâtiments du site ont en outre été récupérés à plus de 95%. "Et notre consommation d'énergie devrait se réduire de 35%", a ajouté Marie Sallois.

Neuer Inhalt Horizontal Line