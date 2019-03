Le 89e Salon de l'auto de Genève s'est terminé dimanche sur une baisse de fréquentation de 9% par rapport à 2018. Avec 602'000 entrées enregistrées en onze jours, l'objectif initial des organisateurs de 650'000 à 700'000 visiteurs n'est pas atteint.

Le bilan est malgré tout positif. En effet, les exposants ont senti un vif intérêt de la part des visiteurs cette année, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Ils estiment que "leur présence sur le salon a été plus que payante".

Les visiteurs ont particulièrement apprécié les stands offrant une expérience spéciale, dont une course sur des simulateurs. "Nous sommes convaincus de pouvoir attirer ainsi un public encore plus large à l’avenir en exposant d'autres aspects de la mobilité", a déclaré Maurice Turrettini, président du Geneva International Motor Show, cité dans le communiqué.

Sur les résaux sociaux

Si la fréquentation des visiteurs est en baisse, l'écho de la manifestation ne l'est pas. Près de 10'000 représentants des médias du monde entier ont couvert plus de 151 premières mondiales et européennes.

Cette couverture médiatique a notamment suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Le salon a enregistré près de 5,8 millions de consultations sur Instagram, 154'000 fans sur Facebook, 345’000 interactions sur Twitter et près de 1,5 million de visiteurs sur le nouveau site internet.

"Nous sommes ravis que le salon fasse l’objet d’une telle attention au niveau mondial. Cela prouve que notre stratégie de communication numérique a porté ses fruits. "Aujourd’hui, le public visite le salon non seulement physiquement, mais aussi virtuellement", se réjouit André Hefti, directeur général du Geneva International Motor Show.

Prochaine édition

La 90e édition se déroulera 5 au 15 mars 2020. Olivier Rihs qui succédera à M.Hefti, avait évoqué dans un interview le projet d'aménager à l'avenir un circuit près des halles d'exposition pour permettre aux visiteurs d'essayer les modèles. Le Salon de Genève ambitionne de devenir à terme le seul grand rendez-vous du genre en Europe.

