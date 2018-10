Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 octobre 2018 16:58 20. octobre 2018 - 16:58

Belinda Bencic (WTA 47) n'a pas rejoint Timea Bacsinszky au palmarès du tournoi de Luxembourg. La Saint-Galloise s'est inclinée 6-4 7-5 en finale devant Julia Goerges (WTA 9).

Tête de série no 1 du tableau, l'Allemande a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Plus tranchante à la fois au service et à la relance, Julia Goerges n'a pas concédé la moindre balle de break au cours de cette finale qu'elle a parfaitement maîtrisée. La joueuse de Regensburg a ravi le service de Belinda Bencic une première fois à 2-2 avant de porter le coup de grâce à 5-5 dans la seconde manche. Le rêve pour Belinda Bencic de remporter, après ses succès à Eastbourne et à Toronto en 2015, un troisième tournoi sur le Circuit là-même où Timea Bacsinszky avait ouvert son palmarès en 2009 était passé. Mais cette défaite ne doit pas lui laisser une montagne de regrets. Son adversaire évoluait bien un cran en dessus.

A nouveau entraînée par son père Ivan, qu'elle a appelé à deux reprises vers sa chaise, Belinda Bencic a sans doute manqué de fraîcheur physique pour pousser sa rivale dans ses derniers retranchements. Issue des qualifications, elle avait encore dans les jambes les séquelles de sa demi-finale de vendredi soir remportée 7/5 au jeu décisif du troisième set devant l'Ukrainienne Dayana Yastremska après un combat de 2h22'.

A la faveur de ses sept victoires au Grand Duché, Belinda Bencic a cueilli 197 points qui lui permettront d'occuper lundi prochain le 38e rang mondial. Un rang bien conforme au niveau de jeu qu'elle a présenté cette année.

