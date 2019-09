La marque Valais poursuit son développement. Après l'agriculture, l'industrie et l'artisanat, elle entend désormais intégrer les vins. Une vingtaine de caves ont déjà adhéré au cahier des charges. Les premières bouteilles seront commercialisées au printemps 2020.

La labellisation est fondée sur des critères précis et stricts. Elle met en avant un processus ambitieux et original, ainsi qu'un engagement très fort en faveur d'une viticulture durable, indique vendredi la chancellerie cantonale dans un communiqué.

Pour obtenir la certification marque Valais, les vignerons doivent produire des vins biologiques de manière plus respectueuse de l'humain et du patrimoine. Le processus de transformation, de la vigne à la bouteille, doit être entièrement localisé en Valais. Des contrôles seront par ailleurs systématiquement effectués.

Lancée en 2008, la marque Valais compte actuellement 57 produits certifiés et plus de 250 producteurs autorisés. Les vins certifiés agiront comme des ambassadeurs de la marque Valais et contribueront à renforcer sa position comme marque territoriale et label de qualité, se réjouit la chancellerie cantonale.

