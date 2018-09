Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 septembre 2018 21:31 29. septembre 2018 - 21:31

La mauvaise "plaisanterie" continue pour le Lausanne-Sport et le Servette FC. Les deux plus gros budgets de la Challenge League ne gagnent plus !

A la Pontaise dans le choc au sommet contre le leader Wil qui a attiré moins de... 2000 spectateurs, Lausanne a concédé le nul (2-2) après avoir pourtant mené 2-0 jusqu'à la 73e minute. Les Saint-Gallois ont égalisé par Andjelko Savic, ancien joueur du... LS, à la 91e. Ils conservent leurs deux points d'avance sur Lausanne et Rapperswil.

L'autre club saint-gallois de la Challenge League a également arraché le point du nul en fin de match contre le Servette FC (1-1). Une fois de plus, la formation d'Alain Geiger a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras, comme la semaine dernière à Schaffhouse ou mardi soir face à Kriens. C'est Aldin Turques qui a crucifié la défense genevoise à la 89e, une défense qui alignait un nouveau gardien en la personne du transfuge de Lugano Joel Kiassumbua.

On a le sentiment qu'Alain Geiger pourrait jouer sa tête dimanche prochain lors de la venue à Genève de Wil compte un avantage de six points sur les Genevois. D'autant plus que cette rencontre est agendée avant une pause de l'équipe nationale.

