22 mars 2011

La montagne valaisanne a été deux fois plus meurtrière que la route en 2010. La police valaisanne voit plusieurs motifs de satisfaction dans ces chiffres. Ils démontrent que les efforts de prévention portent leurs fruits.

La route a tué 20 personnes l'an dernier en Valais. Le chiffre est plus élevé que ceux de 2009 (15) et 2008 (16), mais ne dément pas la tendance à la baisse des 50 dernières années, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse à Sion le commandant de la police cantonale Christian Varone.

Deux accidents spectaculaires, dont celui d'un car de touristes à Reckingen, expliquent le nombre de morts. Mais celui d'accidents continue à reculer. Il s'est établi à 949 l'an dernier alors même que le nombre de véhicules immatriculés est passé de 260'000 à 268'000.

Vitesse et alcool

Les principales causes des accidents sont invariablement la vitesse et l'alcool pour près de la moitié des cas. Pourtant les conductrices et conducteurs valaisans se montrent respectueux des lois, contrairement à certains clichés, a dit M. Varone.

Les 9276 contrôles d'alcoolémie n'ont révélé que 14,3% de contrevenants et sur ce total, un peu plus du quart était impliqué dans un accident. Quant à la vitesse, la statistique est encore meilleure. Les excès de vitesse ont concerné 6,4% des conducteurs contrôlés dont seul un sixième s'est vu retirer le permis.

En montagne, le Valais a déploré 37 décès l'an dernier dont 10 en période hivernale. Les Valaisans représentent 16% des victimes, les autres Confédérés 22% et les étrangers 62%.

