Pour la 8e fois au cours des neuf dernières années, la National League suisse est le championnat européen qui attire le plus de spectateurs. Parmi les clubs, le CP Berne est no 1 pour la 18e fois.

La moyenne des spectateurs au cours de la qualification de la National League a augmenté de 1,7% pour se situer à 6949 spectateurs par match. Comme une statistique de la Fédération international de hockey sur glace (IIHF) le montre, la plus haute ligue helvétique est au sommet en Europe. Elle est suivie par la Russie et ses satellites de KHL avec 6397 spectateurs et la DEL, le championnat professionnel allemand, avec 6215 fans par match. Toutes les autres ligues en Europe - Finlande et Suède par exemple - sont sous le seuil de 6000 spectateurs de moyenne.

Au niveau mondial, la NHL est intouchable avec une moyenne de 17'406 spectateurs par match en Amérique du Nord.

En clubs, le CP Berne avec 16'290 fans mène avec une grande avance devant le SKA St-Pétersbourg (13'016) de la KHL. Les Zurich Lions (9684) figurent dans le top 10. Grâce à l'euphorie qui a suivi le titre de champion et malgré une qualification ratée aux play-off, les Zurichois figurent à la 7e place.

