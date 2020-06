Le Bureau des gouverneurs a accepté le plan de relance de la NBA, selon ESPN. Cela signifie que la saison reprendra avec 22 équipes le 31 juillet sur le site d'Orlando dans le complexe Walt Disney.

Les 22 équipes vont disputer huit matches de saison régulière afin de déterminer les derniers invités pour les play-off qui seront organisés selon le format traditionnel avec 16 équipes et des séries en best-of 7.

En plus des seize formations qualifiées pour l'heure pour les séries, la NBA a invité les six équipes les plus proches de la huitième place de chaque conférence. Cela signifie que les six clubs invités sont New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix et Washington.

Les équipes vont se préparer dans leurs murs avant de se rendre en Floride où de stricts protocoles sanitaires seront mis en place. Là aura lieu un camp d'entraînement avant le redémarrage de la saison mise en stand-by depuis le 11 mars et la pandémie de COVID-19.

A noter que Walt Disney World Resort est un immense complexe au sud de la ville d'Orlando qui comprend notamment l'ESPN Wide World of Sports où va se dérouler l'entier des matches. La chaîne ESPN est propriété de Disney.

Clint Capela ne prendra pas part à ce redémarrage puisque les Atlanta Hawks ne font pas partie des clubs ayant une chance de participer aux play-off. Thabo Sefolosha et les Houston Rockets seront eux de la partie.

Par ailleurs, la NBA a fixé la date de la loterie en vue de la draft au 25 août et la draft au 15 octobre.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet