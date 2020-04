Le Championnat de NHL est interrompu depuis le 12 mars en raison du coronavirus. Son patron, Gary Bettman s'est exprimé sur les différents scénarios pour mener à son terme la compétition cette saison.

Dans une interview avec la chaîne canadienne "Sportsnet", Bettman a dit que la NHL allait prendre son temps pour une reprise des matches "pour bien faire les choses". Ce n'est pas une course contre la montre. "Si nous ne sommes pas les premiers à reprendre, c'est égal", a expliqué le dirigeant de 67 ans. En premier lieu compte la santé de toutes les parties; la NHL doit faire face à deux problèmes: le Covid-19 et la forme des joueurs. "Nous ne voulons pas faire disputer de matches aussi longtemps que les joueurs ne sont pas en forme", a poursuivi Bettman.

Il n'y a pas de plans concrets si, quand et comment la phase finale de la saison régulière et les play-off seront organisés. Bettman a dévoilé qu'il y a des réflexions pour que chacune des quatre divisions disputent les matches en un seul lieu. Les 31 clubs ont entre 11 et 14 matches à disputer d'ici les play-off. "Nous bricolons. Nous essayons de voir quelles options nous avons dans divers scénarios. La décision finale viendra des médecins."

Bettman a exclu de caserner les équipes dans un seul endroit éloigné avec des matches en dehors des patinoires habituelles. Mais il n'exclut pas une réflexion sur une concentration dans quelques villes avec des stades de NHL pour permettre un programme intensif d'entraînement. "Peut-être dans deux villes. Ces endroits peuvent être n'importe où, loin des pics du corona."

