Ce contenu a été publié le 19 février 2018 08:44 19. février 2018 - 08:44

Le Fleuve jaune (Huanghe) est le deuxième plus long cours d'eau de Chine après le Yangtzé (archives).

La pêche sera interdite dans les eaux du Fleuve jaune (Huanghe) du 1er avril au 30 juin, dès cette année, rapporte lundi l'agence de presse officielle Chine nouvelle. L'objectif est de protéger de la surpêche les organismes aquatiques du bassin fluvial.

Cette décision vaut non seulement pour le cours du fleuve lui-même, mais aussi pour 13 gros affluents et pour trois grands lacs reliés au Huanghe, selon l'agence de presse, qui cite un communiqué du ministère de l'Agriculture. La Chine impose une interdiction annuelle de pêche dans le Fleuve bleu (Yangtzé) depuis 2002 et depuis 2010 dans la Rivière des Perles.

Le Fleuve jaune est le deuxième plus long cours d'eau de Chine après le Yangtzé. Il naît sur les hauteurs de la province du Qinghai et coule dans le centre-nord du pays, à travers les provinces du Gansu, de Mongolie intérieure, du Ningxia, du Shaanxi, du Shanxi, du Henan et du Shandong.

