Ce contenu a été publié le 1 juillet 2018 15:34 01. juillet 2018 - 15:34

La patinoire de Porrentruy (JU) sera rénovée et dotée d'un second champ de glace d'une surface aux normes de la NHL. Les citoyens des 21 communes d'Ajoie ont accepté dimanche les deux crédits pour un total de 28 millions de francs.

Jamais sans doute, une votation n'avait suscité une telle passion en Ajoie que celle sur la patinoire de Porrentruy. Communiqués de presse, courriers des lecteurs, manifestations et interventions au Parlement s'étaient multipliés durant cette campagne. Au final, toutes les communes ont accepté le projet à une majorité des deux tiers environ. La participation a atteint les 55%.

"C'est un jour historique pour le district", a lancé Stéphane Babey, président du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), à l'origine de ce projet. "La fierté des Ajoulots s'est réveillée", a-t-il ajouté. "C'est juste incroyable", a renchéri le maire de Porrentruy Gabriel Voirol.

"C'est la victoire d'une région tournée vers l'avenir", a souligné Gérard Meyer, le président du comité de pilotage de la patinoire. "On a compris l'enjeu dans cette région", a-t-il ajouté. Pour les observateurs, le district de Porrentruy a gagné en visibilité et a montré qu'il existe et a su se mobiliser pour un projet.

Deux questions étaient posées aux citoyens. La première portait sur un crédit de 20,3 millions pour la rénovation de la patinoire. Elle a été acceptée par 7712 citoyens contre 2654.

La seconde portait seconde sur un crédit complémentaire de 7,5 millions pour la création d'une seconde surface de glace. Cette proposition a été acceptée par 6608 voix contre 3744. Elle a passé la rampe de justesse à La Baroche (247 voix contre 243) et à Courchavon (80 voix contre 75). Les travaux devraient débuter en juin 2019.

Vote simultané

Les 21 communes du district de Porrentruy se prononçaient en même temps dans les urnes. Il fallait que les deux tiers au moins d'entre elles disent "oui" pour que ce projet puisse aller de l'avant. Le poids de Beurnevésin avec moins de 200 habitants était donc le même que celui du chef-lieu Porrentruy avec ses 6700 habitants.

Personne ne contestait la nécessité de rénover cette enceinte inaugurée il y a 45 ans. Aujourd'hui, le mythique stade de glace qui accueille les matches du HC Ajoie offre au public une structure vétuste et une architecture désuète.

Propriété des communes

Ce sont le mode de financement et le montant des crédits qui se heurtaient à une résistance d'une partie de la population et de certains élus locaux. La patinoire est en effet en mains publiques, propriété des communes du district de Porrentruy.

Plusieurs exécutifs communaux avaient recommandé le rejet des deux crédits mais ont finalement été désavoués par les électeurs dans les urnes. La population a donc présenté un front uni et s'est mobilisée pour un projet commun.

"On peut construire quelque chose", a déclaré enthousiaste le maire de Porrentruy. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées dimanche après-midi devant la patinoire pour célébrer l'issue du scrutin.

Second champ de glace

Les communes ont aussi accepté le deuxième champ de glace aux dimensions de la ligue nord-américaine, la NHL (60 mètres sur 26), qui comptera 750 places debout. Cela permettra au site jurassien d'intégrer le futur réseau national de formation en hockey sur glace constitué de six centres. Cette installation permettrait ainsi une mise en valeur touristique de la Ville de Porrentruy.

Réunis au sein du "Mouvement des communes et citoyens responsables" (MCCR), les opposants dénonçaient un projet trop onéreux pour les collectivités publiques. Militant pour un double "non", ce groupement soutenait la nécessité d'un assainissement de la patinoire, mais dénonçait l'ampleur du coût du dossier porté par le SIDP.

Le Parlement jurassien devra encore se prononcer cet automne sur une subvention cantonale qui se montre à 6,8 millions de francs.

