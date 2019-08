La 26e édition de la Plage des Six Pompes qui se terminait ce week-end à La Chaux-de-Fonds (NE) a attiré entre 80'000 et 90'000 spectateurs, selon les organisateurs. Le plus grand festival international des arts de la rue de Suisse s'est déroulé sur sept jours.

La fréquentation de la présente édition se situe dans la moyenne des années précédentes et ce malgré la pluie, écrivent les organisateurs dans un communiqué publié samedi après-midi. L'an passé, le festival avait dépassé la barre des 100'000 spectateurs.

La programmation 2019 se voulait d'une grande richesse, avec des artistes de rue venus surtout de France, mais aussi de Suisse et d'ailleurs. Parmi les coups de coeur, ont figuré l'Afag Théâtre, Dominique Gras et sa silhouette à la Jacques Tati et son absurde à la Raymond Devos, les P'tits bras, la Cie marche ou rêve, la Strong lady productions australienne et les Frères Troubouch.

La Plage des Six Pompes est l'une des manifestations phare de La Chaux-de-Fonds, qui avec la ville voisine du Locle, fête cette année aussi les 10 ans de l'inscription de son urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle propose quelque 500 artistes, issus de dizaines de compagnies. Cette année, quelque 640 bénévoles se sont engagés pour la manifestation.

