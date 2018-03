Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 avril 2012 22:23 03. avril 2012 - 22:23

La localité de Buford, dans le Wyoming, qui ne compte qu'un seul habitant et se présente comme la plus petite ville des Etats-Unis, est à vendre aux enchères cette semaine, avec son école et sa pompe à essence. Mise à prix: 100'000 dollars.

L'acquéreur bénéficiera d'un terrain de 40 km2, d'une maison de trois chambres avec garage, et d'une tour de retransmission pour téléphone cellulaire dans cet ancien relais ferroviaire relié par l'autoroute I-80 à la capitale de l'Etat, Cheyenne, à 50 km à l'est, et à San Francisco, à 1800 km à l'ouest.

Budford a autrefois abrité 2000 habitants avant que le chemin de fer ne cesse de s'y arrêter. Les gens sont alors partis peu à peu jusqu'à ce que le panneau d'entrée de la localité n'annonce: "Buford. Population: 1".

"Merveilleuses années"

Le dernier habitant de Buford, Don Sammons, 61 ans, à qui appartiennent les bâtiments, est venu s'y installer en 1980 avec sa famille. Puis son épouse est morte et son fils, une fois adulte, est parti.

"Je crois qu'il est temps de prendre ma retraite", a indiqué à la télévision locale M. Sammons, qui se présente comme le "maire" de la ville où il "a vécu de merveilleuses années".

Le site internet - auctionnetwork.com - où se dérouleront les enchères en ligne, indique que la propriété "inclut une pompe à essence, des boîtes aux lettres de la poste américaine". Il y aussi une école bâtie en 1905 actuellement utilisée comme un bâtiment public, une ancienne écurie servant de garage, une remise à outils et une grange.

