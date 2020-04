La police cantonale remercie "du fond du coeur" la population valaisanne pour avoir respecté les consignes visant à limiter la propagation du coronavirus et les encourage à poursuivre sur cette voie. Elle en a fait un clip rythmé par l'hymne valaisan "Marignan".

"Peuple valaisan, nous venons te dire 'merci' pour ton attitude face à cette pandémie. Le Valais n'a pas subi la vague redoutée, car les règles ont été respectées". Derrière le texte qui défile à l'écran, plusieurs agents membres de la fanfare des forces de l'ordre cantonales se préparent, instrument en main, à jouer devant les châteaux de Stockalper à Brigue, Valère et Tourbillon à Sion et La Bâtiaz à Martigny.

"On a ressenti le besoin de remercier la population pour son engagement", explique lundi à Keystone-ATS un porte-parole de la police valaisanne Stève Léger. C'est émouvant de constater en patrouillant de Conches à Saint-Gingolph, en plaine comme en montagne, que les rues se sont vidées et que toutes les personnes que vous croisez respectent les distances de sécurité, complète-t-il.

D'où le choix des mises en scène pour ce clip qui leur rend hommage. "C'était important que toutes les parties du canton soient représentées", poursuit Stève Léger. L'idée est venue des rangs de la police cantonale et a été réalisée avec le soutien de l'unité communication et prévention.

Règle des cinq personnes respectée

Pour tourner cette vidéo qui dure 3 minutes 35, les agents se sont aussi pliés à la règle des cinq personnes. Il a fallu une bonne dose de planification, mais trouver des gendarmes pour jouer n'a pas posé de problème, détaille encore le porte-parole.

"Marignan" est une marche composée en 1939 par le musicien Jean Daetwyler pour le cinquantenaire de la Fédération de musique du Valais central. Le Bâlois, décédé à Sierre en 1994, a voulu marquer son attachement à son canton d'adoption en incluant dans "Marignan" la mélodie du cantique valaisan "Notre Valais". Le morceau est devenu officiellement l'hymne valaisan en avril 2016.

Ce clip s'inscrit dans la volonté de la police cantonale valaisanne d'améliorer son lien avec la population et d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Elle avait de la même manière présenté ses nouvelles recrues canines ou immortaliser sous forme de "Tétris" la bonne collaboration entre ses divers partenaires de la sécurité et du sauvetage. En décembre, la fanfare de la police avait aussi adressé ses bons voeux pour la nouvelle année à l'entier de la population.

