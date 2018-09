Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Trente-sept interdictions de périmètre ou de stades ont été prononcées à l'encontre de hooligans lausannois suite à un match de hockey à Ambri-Piotta et de football à la Pontaise durant le premier semestre 2018 (photo symbolique).

Les débordements commis par des fans lors du match de hockey Ambri-Piotta - Lausanne en janvier 2018 et de football entre Lausanne et Thoune en mai ont mené à 37 dénonciations par la police vaudoise. Des interdictions de périmètre ou de stades ont été prononcées.

Pour la première fois, la police contraint deux supporters lausannois, des hommes de 19 et 26 ans, à se présenter à un poste de police lors de chaque rencontre jouée à l'extérieur par leur club, indique-t-elle jeudi. Cette mesure vise à prévenir le risque de récidive.

On dénombre une femme sur les 37 hooligans dénoncés aux Ministères publics vaudois et tessinois. Ces individus sont âgés de 20 à 42 ans et des interdictions de périmètre ou de stade ont été prononcées à leur encontre.

Leur durée de peine varie, certains ultras ayant été impliqués dans les deux matchs, mais elle peut aller jusqu'à six ans d'interdiction de stades. Des récidivistes ont pu être condamnés à des interdictions de la Pontaise et de la Tuilière de 10 ans et des amendes ont aussi été prononcées.

