La Pologne (groupe G) a décroché à son tour sa qualification pour la phase finale de l'Euro 2020.

La Croatie a en revanche manqué le coche dans la poule E, alors que l'Allemagne a rejoint les Pays-Bas en tête du groupe C en battant l'Estonie 3-0.

A Varsovie, la Pologne a dû faire preuve de patience pour prendre la mesure de la Macédoine du Nord et assurer l'essentiel. Przemyslaw Frankowski (74e) et Arkadiusz Milik (80e) ont pris le relais de Robert Lewandowski, "muet" pour une fois.

La Croatie, à qui une victoire suffisait également pour valider son ticket, a en revanche manqué le coche. Les vice-champions du monde 2018 ont dû se contenter d'un nul au Pays de Galles (1-1).

L'Allemagne a souffert plus que le score ne l'indique pour passer l'épaule à Tallin. Réduite à dix dès la 14e minute après l'expulsion d'Emre Can, la troupe de Joachim Löw a forcé la décision en deuxième mi-temps grâce notamment à un doublé d'Ilkay Gündogan (52e et 57e).

Neuer Inhalt Horizontal Line