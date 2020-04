La population de la Suisse a atteint 8'603'900 habitants à fin 2019, soit une hausse de 0,7% par rapport à l'année précédente. La proportion des étrangers et des personnes âgées a également augmenté.

Depuis 2017, la population suisse croît toutefois moins fortement que les années précédentes. Le canton de Zurich affiche la plus forte hausse, alors qu'Appenzell Rhodes-Intérieures, Neuchâtel, Nidwald et le Tessin voient leur population diminuer, révèlent jeudi des résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'accroissement de 0,7% correspond à ceux enregistrés de 2003 à 2006 et en 2018. Il se situe donc en-dessous des taux relevés entre 2007 et 2016 (avec plus de 1%).

Hausse de la population étrangère

Les ressortissants étrangers représentent plus du quart (25,3%) de la population. L'augmentation de 1,2% est à peu près identique à celle des deux années précédentes, mais est inférieure à celle des années 2007 à 2016.

Genève enregistre la plus forte proportion de population étrangère, avec un peu moins de 40%. Mais sa croissance (+0,7%) est inférieure à la moyenne nationale. Le canton est également celui où l'évolution de la population de nationalité suisse est la plus marquée (+1,1%), en grande partie due aux acquisitions de nationalité.

Avec 11,3%, Appenzell Rhodes-Intérieures enregistre la plus faible proportion d'étrangers. Leur nombre y a diminué de 0,5%, pour atteindre 1800.

Le solde migratoire (+19,4%) explique une grande partie de l'augmentation de la population. L'an dernier, la Suisse a enregistré 170'800 immigrations, soit une hausse de 0,4% par rapport à 2018. Le nombre d'émigrations a diminué de 5,4% pour atteindre 123'200.

L'accroissement naturel de la population a également favorisé la croissance démographique, mais dans une moindre mesure. Il s'établit provisoirement à 16'700, soit 19,7% de moins qu’en 2018. Fribourg est le canton qui présente le plus fort accroissement naturel par rapport à sa population, tandis que le Tessin affiche l'excédent de décès le plus important.

La Suisse vieillit

Le nombre de personnes de 65 ans ou plus a progressé de 1,8%, passant de 1'577'300 en 2018 à 1'606'100 l'année suivante. La part des seniors continue d’augmenter et s'élève à 18,7% de la population. Celle des jeunes âgés de 0 à 19 ans continue de baisser (20,0% en 2018, contre 19,9% en 2019).

Certains cantons présentent déjà un pourcentage de seniors plus élevé que celui des jeunes. C’est le cas du Tessin, des Grisons, de Bâle-Campagne, Nidwald, Schaffhouse, Bâle-Ville, Berne, Glaris, Soleure, Uri, Jura et du Valais.

Le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus a augmenté de 2,3% sur un an. Elles représentent désormais 28,3% de l'ensemble des personnes de 65 ans ou plus. A fin 2019, la Suisse comptait même 1600 centenaires, soit 4,8% de plus que l'année précédente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram