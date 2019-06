La Poste ne vendra plus de jeux de tirage ou de grattage dans ses offices. Le géant jaune a mis fin aux partenariats vieux de 15 ans qui le liaient avec la Loterie romande et son homologue alémanique Swisslos.

L'information révélée vendredi par la Tribune de Genève et 24 Heures a été confirmée à Keystone-ATS par le directeur général de la Loterie romande Jean-Luc Moner-Banet. Les jeux de tirage et de grattage seront progressivement retirés des offices postaux d'ici à fin avril 2020 du côté romand et fin 2019 en Suisse alémanique, relèvent les deux quotidiens.

"La Poste a justifié cette décision d’une part par la réorganisation des offices de poste vers leur cœur de métier et d’autre part par un manque de rentabilité des jeux, ce que nous contestons", précise M. Moner-Banet. Ce dernier déplore la fin d'une "collaboration à laquelle nous tenions et qui nous donnait entière satisfaction".

Environ 16 millions de francs

Pour la Loterie romande, les ventes dans les offices postaux représentent actuellement environ 4% du chiffre d'affaires, soit le produit brut des jeux. Cela correspond à quelque 16 millions de francs.

La Loterie romande reverse pour l'heure 8% du produit des ventes au géant jaune. La Poste a essayé de renégocier ce taux à la hausse, mais nous ne sommes pas entrés en matière, note Jean-Luc Moner-Banet. "Tous nos bénéfices sont en effet destinés à financer des actions d'utilité publique", rappelle-t-il.

La Loterie romande va essayer de trouver des points de vente de substitution. "Mais la décision du géant jaune pourrait avoir des conséquences sur les sommes allouées aux projets d'utilité publique", souligne encore le directeur.

