Ce contenu a été publié le 21 février 2018 12:31 21. février 2018 - 12:31

La Praz (VD) va revoter sur le parc éolien du Mollendruz. Après avoir refusé le projet le 18 janvier, le Conseil général du village va se prononcer à nouveau le 27 mars.

"On vote sur le même sujet, mais avec des compléments d'information et un nouvel élément dont on n'avait pas connaissance le 18 janvier. La démarche n'est pas courante, mais tout à fait légale,", a déclaré mercredi à l'ats Anni Sordet, syndique de La Praz. Elle confirmait une information de 24 Heures.

Le nouvel élément, c'est le oui au projet des législatifs de Mont-la-Ville et de Juriens, qui ont voté en même temps que La Praz, le 18 janvier. "C'est un devoir de la Municipalité de représenter ce préavis afin que les conseillers se positionnent ou se repositionnent en connaissance de cause", a relevé la syndique.

Douze hélices

Le 18 janvier, le Conseil général de La Praz a refusé le plan partiel d'affectation par 20 voix contre 11, sonnant le glas du projet qui devait être accepté par les trois villages.

Comme le Conseil général le permet, une douzaine de personnes s'étaient fait assermenter pour ce vote, mais elles n'avaient, du coup, pas pu prendre connaissance du dossier. Elles peuvent bien sûr dire non, mais là elles seront dûment informées, relève Mme Sordet. Une séance d'information à la population du village est d'ailleurs prévue le 21 mars, sur invitation.

Elaboré depuis 2009, le projet du parc éolien du Mollendruz prévoit douze hélices. Il est mené par Energie Naturelle Mollendruz SA, soit les communes de Juriens, Mont-la-Ville, La Praz, Vaulion et Yverdon-les-Bains, ainsi que les services d'électricité de la ville de Zurich.

