La 36e édition du Belluard Festival s'est achevée samedi soir. Vingt-quatre projets en tous genres et disciplines ont été présentés, dont quinze créations. Durant neuf jours la question de l’impact de l’art a servi de fil rouge.

"Cette 36e édition a suscité débats et discussions, mais aussi générosité et partage et a accueilli un public très divers en âge et horizons", a déclaré Anja Dirks, directrice du Belluard Festival. "Identités, questions de langues et d’appartenance, mais aussi utopies, magie et beauté étaient les thèmes et impressions fortes de ce festival", a-t-elle ajouté.

Des cours de cuisine kurde, d'initiation à l’art drag queen ou langue Tigrinia ont été proposés par des réfugiés. Et des histoires d'expatriés ont réuni le public autour de grandes tables remplies de souvenir culinaires.

D'autres animations ont également permis de changer de point de vue sur le destin de citoyens de pays en guerre, à l'instar de transmis par dix comédiennes et comédiens dans "Aleppo. A portrait of absence". Une troupe congolaise a par ailleurs interprété "Dans la peau de l'autre" avec énergie.

Fréquentation en hausse

Près de 3285 billets payants ont été vendus, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 2018. Les concerts, workshops et performances ont attiré 2000 festivalières et festivaliers. Les spectacles proposés dans l'enceinte de la forteresse du Belluard ont comptabilisé une moyenne de 206 personnes par représentation.

La 37e édition du Belluard Bollwerk International aura lieu du 25 juin au 4 juillet 2020.

