Sans surprise, le Grand Conseil valaisan a maintenu vendredi la clause constitutionnelle qui veut qu'il n'y ait pas plus d'un conseiller d'Etat provenant du même district. Soin est laissé à la constituante de plancher sur la question.

Le PDC et l'UDC ont campé sur la position qu'ils avaient déjà défendue en première lecture, lors de la session de décembre dernier: c'est à la Constituante de décider du sort de la clause d'un ministre par district.

Une clause jugée "archaïque" par la gauche, le PLR et les Verts. Des partis qui ne souhaitaient pas attendre le projet de la constituante prévu dans quatre ans, soit après les élections cantonales de 2021, pour agir.

Nombreuses abstentions

Au final, le Grand Conseil a accepté par 85 voix contre 1 et 26 abstentions les modifications constitutionnelles. Elles se résument à changer le délai entre le premier et le second tour des élections cantonales et la date de la session constitutive du Grand Conseil.

Ces modifications mineures et purement techniques seront toutefois soumises au peuple. Jugeant l'organisation du scrutin et les coûts engendrés excessifs, le PDC du Haut-Valais s'est abstenu lors du vote.

