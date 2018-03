Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 février 2018 18:17 28. février 2018 - 18:17

La réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi a entamé le tournage de son prochain long métrage, "Radioactive". Ce film évoque la vie de Marie Curie, première femme Prix Nobel, ont annoncé mercredi Studio Canal et Amazon Studios.

Adaptation du roman de Lauren Redniss, "Radioactive" raconte l'histoire vraie de la célèbre scientifique et de son mari Pierre Curie et de leurs découvertes sur le radium qui ont bouleversé la science. Dans ce film, Marie Curie est incarnée par Rosamund Pike et son époux par Sam Riley.

Anya Taylor Joy incarnera Irène, la fille de Marie Curie et Simon Russell Beale sera le professeur Lippmann de la faculté des sciences de l'Université de Paris, avec qui Marie Curie entrera en conflit. Les premières scènes sont en tournage à Budapest.

Née en 1867 à Varsovie, Marie Curie est ensuite partie étudier en France où elle a rencontré son futur mari, le physicien Pierre Curie.

