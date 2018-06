Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

29 juin 2018

Après le gel de 2017, la récolte d'abricots a repris des couleurs en Valais. Elle s'annonce "excellente" cette année, tant par la qualité que par la quantité. De bonnes conditions météo étaient au rendez-vous.

Entre la mi-juin et la mi-septembre, quelque 8600 tonnes d'abricots seront cueillis, essentiellement dans la vallée du Rhône, entre Sierre et Vernayaz. C'est deux fois plus qu'en 2017, année marquée par le gel, a indiqué Valais/Wallis Promotion vendredi dans un communiqué.

Les conditions météorologiques ont été "optimales". Elles ont favorisé la floraison et la nouaison, soit la transformation de l'ovaire de la fleur en fruit. En 2017, le gel avait amputé la moitié de la production.

700 hectares

Avec près de 700 hectares, les quelque 150 producteurs valaisans produisent 97% des abricots de Suisse et couvre 50% de la consommation du pays, le reste étant importé. Quelque cinquante variétés d'abricots sont cultivées, dont le Luizet, utilisé notamment pour la vente directe et la distillation.

La culture des abricots est un des piliers de l'agriculture du Valais, souligne Valais/Wallis Promotion. Elle rapporte en moyenne un tiers du revenu brut du secteur des fruits et légumes et crée plus de 1000 emplois saisonniers pendant la période de récolte, souligne Valais/Wallis Promotion.

