Investir dans la réinsertion professionnelle des bénéficiaires d'une rente assurance invalidité vaut la chandelle. Entre 2004 et 2016, l’AI a pu réaliser des économies de près de 10 milliards de francs par le biais de la réadaptation professionnelle, écrit la COAI.

Cette somme correspond à des économies de plus de 750 millions de francs par année. Afin de calculer le montant de ces économies, les prestations de rentes AI non accordées dues aux mesures de réadaptation ont été extrapolées sur la base de la durée moyenne de rente enregistrée à l’échelle Suisse et capitalisées. Le total des coûts de la réadaptation a été déduit de ce montant, selon un récent rapport de la Conférence des offices AI.

Moins de bénéficiaires

L'évolution des nouvelles rentes AI montre également qu'une part significative du recul du pourcentage de nouvelles rentes des offices AI cantonaux est due à la réadaptation professionnelle et aux mesures afférentes. La cote de nouvelles rentes a reculé de 15% entre 2004 et 2007 et de plus de 30% entre 2008 et 2016.

Trois grandes réformes ont été réalisées au sein de l’AI ces quinze dernières années, rappelle la COAI. Le but est notamment de parvenir à un assainissement complet de l’AI d’ici à l’année 2030. Le changement de cap d'une assurance de rentes vers une assurance qui met l'accent sur la réadaptation a joué un rôle important.

Selon la COAI, le rapport montre que sans les mesures de réadaptation, l'endettement de l'AI serait presque deux fois plus élevé. Pour assainir l’assurance, il faut donc continuer d’investir dans la réinsertion professionnelle.

La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats doit se pencher cette semaine sur le développement continu de l'AI. La COAI est l'association faîtière regroupant les 26 offices AI des cantons, l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger et l’établissement d’assurance invalidité de la Principauté du Liechtenstein.

Neuer Inhalt Horizontal Line