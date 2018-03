Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 décembre 2013 01:14 31. décembre 2013 - 01:14

Le gynécologue de la famille royale qui a donné naissance au prince George, troisième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, a été honoré par la reine Elizabeth II. En revanche, Andy Murray et David Beckham ne figurent pas dans sa traditionnelle liste du Nouvel an.

Marcus Setchell, 70 ans, avait retardé son départ en retraite afin d'être présent pour la naissance du fils du prince William et de son épouse Kate le 22 juillet. Il a été fait Chevalier honoraire (Knight Commander), la seconde distinction royale la plus élevée.

Cet été, une escorte policière avait été mise à sa disposition pour qu'il puisse se rendre le plus rapidement possible au chevet de Kate dès son admission à la maternité de l'hôpital St Mary à Londres.

Parmi les autres personnalités distinguées figurent le danseur étoile cubain Carlos Acosta, la chanteuse lyrique Katherine Jenkins ou encore le chef d'orchestre britannique Simon Rattle qui est à la tête du prestigieux Orchestre philharmonique de Berlin.

Au total 1195 personnalités ont été honorées, et pour la première fois depuis la création de l'Ordre de l'Empire britannique, en 1917, il y a plus de femmes (51%) que d'hommes sur la liste.

Les distinctions royales sont accordées deux fois par an, le 1er janvier et le jour de l'anniversaire officiel de la reine, qui est célébré le premier, second ou troisième samedi de juin.

Sportifs

Aux yeux des commentateurs anglais, l'absence d'Andy Murray, premier vainqueur britannique masculin de Wimbledon depuis 77 ans, et de David Beckham, a créé la surprise de cette sélection.

Le joueur de tennis écossais avait été élevé l'année dernière au rang d'Officier de l'Empire britannique (OBE) pour sa médaille d'or aux jeux Olympiques de 2012 mais beaucoup s'attendaient à le voir élevé Chevalier cette année.

L'année dernière, le coureur cycliste Bradley Wiggins, la créatrice de mode Stella McCartney ou encore Cherie Blair, l'épouse de l'ex-Premier ministre figuraient parmi les personnalités distinguées.

