Ce contenu a été publié le 16 octobre 2018 22:38 16. octobre 2018 - 22:38

Auteur d'un doublé, Antoine Griezmann a donné la victoire 2-1 à la France contre l'Allemagne en Ligue des Nations. La Mannschaft proche de l'élimination.

Pour sa première, la Ligue des Nations pourrait s'offrir un petit séisme qu'elle n'avait pas vu venir. Et si l'Allemagne était reléguée en Ligue B? D'envisageable, le scenario commence à devenir probable après le match nul concédé au Stade de France par les coéquipiers de Toni Kroos, seul buteur allemand mardi.

Avec plus qu'un match à jouer, alors qu'il en reste deux aux Pays-Bas qui la devance, la troupe de Joachim Löw est bien mal embarquée. Surtout, le sélectionneur allemand est désormais dans la tourmente, lui qui n'est pas parvenu à rehausser le niveau de son équipe après le 0-3 encaissé contre les Néerlandais samedi.

Griezmann répond à Kroos

Pourtant, une mi-temps durant, l'Allemagne a été plus intéressante qu'à Amsterdam trois jours plus tôt. Si bien que, en première période, elle a parfois donné le tournis aux champions du monde. Avec de la verticalité et la vitesse de Leroy Sané, cela a permis à la Mannschaft de se créer de nombreuses situations dangereuses. Et notamment d'obtenir un penalty transformé par Toni Kroos (14e).

Mais, après la pause, la France a relevé la tête. Avec un Antoine Griezmann doublement décisif. L'attaquant de l'Atletico Madrid a d'abord égalisé à la 62e minute d'une superbe tête. Avant d'inscrire le but victorieux sur un penalty 18 minutes plus tard.

Suffisant pour les Bleus, qui ne sont cependant pas encore assurés de se qualifier pour le Final Four du printemps prochain. Il leur faudra prendre un point aux Pays-Bas à Rotterdam en novembre.

