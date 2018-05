Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 mai 2018 10:38 30. mai 2018 - 10:38

Postfinance a vu sa rentabilité dégringoler au premier trimestre 2018, pénalisée par les taux bas et l'absence d'effet unique positif. Le résultat d'exploitation de la filiale bancaire de La Poste s'inscrit à 96 millions de francs, contre 236 millions un an plus tôt.

L'an passé, la vente d’actions à hauteur de 109 millions de francs avait dopé le résultat, explique mercredi PostFinance. Le résultat des opérations d’intérêts a lui chuté de 40 millions sur un an.

Le produit des opérations de négoce s'est aussi tassé. Par contre, celui des opérations de commission et de prestation de services a crû de 12 millions de francs. Les coûts d’exploitation sont en hausse de 3 millions.

Au vu du contexte des taux, l’évolution était attendue, souligne la direction. La tendance devrait se poursuivre.

